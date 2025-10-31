 / Politica

Politica | 31 ottobre 2025, 09:44

Mioglia, il consigliere Claudio Rolandi si dimette

Le dimissioni per motivi personali. Rimangono in 9 in consiglio

Claudio Rolandi non è più un consigliere comunale a Mioglia.

Nel consiglio di ieri il Sindaco Giovanni "Gianpiero" Borreani ha comunicato le dimissioni per motivi personali.

Il capogruppo della lista unica "Viviamo Mioglia" (nel giugno 2024 Borreani non ha avuto avversari) lascia quindi il parlamentino miogliese.

9 i consiglieri quindi che rimangono: il vicesindaco e assessore Silvio Rapetto, 
l'assessore Luigi (Fabio) Pelizzari, Davide Bertoli, Gianni Bozzolino, Dario Cavanna, Katiuscia Garbarino, Roberto Palermo, Marta Pilotti e Athena Schincaglia.

"Verrà nominato gia domani (oggi.ndr) il capogruppo, è giusto che sia il gruppo consiliare a comunicarlo" spiega il Sindaco.

Luciano Parodi

