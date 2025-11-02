Finale, addio a Filippo Carlo Formento: nel 1959 fondò l'omonima azienda di restauro architettonico

Finale Ligure e il mondo dell'edilizia piangono la scomparsa di Filippo Carlo Formento, imprenditore e restauratore architettonico protagonista per oltre mezzo secolo, con la sua azienda, della tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico dal Ponente ligure a tutto lo Stivale.

La sua storia professionale ebbe inizio nel 1959, quando fondò insieme alla moglie Paola la ditta specializzata in restauro architettonico che avrebbe segnato profondamente il settore. Fin dagli esordi, il legame con Nino Lamboglia, prestigioso direttore dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, rappresentò un punto di svolta e un fondamentale sostegno per la crescita dell’attività.

Negli anni successivi, l’impresa Formento fu protagonista di importanti interventi su edifici storici della Riviera, realizzati sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza per i Beni Architettonici, e di delicate campagne di scavo condotte in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici. In un clima di rispetto reciproco e di intensa collaborazione con i funzionari dello Stato – tra cui l’indimenticato Peppino Bellezza e Maria Di Dio – si sviluppò un percorso professionale fondato su competenza, precisione e passione.

Accanto all’evoluzione delle tecniche e delle specializzazioni, a distinguere Filippo Carlo Formento è sempre stato il tratto umano: un carattere forte e sereno, capace di unire rigore e disponibilità, e di trasmettere ai figli Alberto ed Elena, che negli anni Novanta hanno affiancato il padre nella conduzione e nell’espansione dell’azienda, la dedizione per un mestiere svolto “a regola d’arte”.