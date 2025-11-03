Savona, torna il Premio Letterario "Benabe – Cuore a Cuore": un’edizione nel segno di San Francesco

È giunto alla sua quinta edizione il Premio Letterario Nazionale “Benabe – Cuore a Cuore – Memorial Padre Umberto Vallarino”, promosso dalla Fraternità Francescana Cappuccina di Savona. Nato con l’intento di sostenere le attività dei Frati Cappuccini e le loro missioni nel mondo, il premio ha saputo conquistare, anno dopo anno, un posto di rilievo nel panorama dei concorsi letterari italiani, grazie alla sua atmosfera di accoglienza, spiritualità e autentico spirito francescano.

Anche in questa nuova edizione il Comune di Savona rinnova il proprio patrocinio. Il sindaco Marco Russo, da sempre vicino alla Fraternità, non ha mai mancato di partecipare alla cerimonia di premiazione, portando il suo saluto ai frati e agli autori premiati provenienti da ogni parte d’Italia.

Quest’anno, in occasione degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, il concorso introduce una Sezione Speciale dedicata interamente al Santo. Gli autori sono invitati a proporre poesie o racconti ispirati alla sua vita, al suo messaggio di pace e fraternità o al celebre Cantico delle Creature, con particolare riferimento alla parte finale dedicata a “nostra sorella morte corporale”. Le opere che sapranno interpretare con maggiore intensità la figura e la testimonianza del Poverello d’Assisi saranno premiate in una classifica specifica, distinta per adulti e giovani.

Il concorso si articola in tre grandi aree tematiche: una sezione a tema libero, una a tema religioso e una dedicata a San Francesco. Ciascuna di esse è aperta sia alla categoria adulti sia a quella dei giovani, che comprende bambini delle scuole elementari, ragazzi delle medie e studenti delle superiori. Le sezioni previste sono poesia, racconto e libro edito di poesia.

Per quanto riguarda la lunghezza delle opere, le poesie non dovranno superare i 40 versi per gli adulti e i 25 per i giovani; i racconti potranno avere una lunghezza massima di 25.000 battute per gli adulti e 7.000 per i ragazzi. È ammessa la partecipazione con opere edite o inedite, anche già premiate in altri concorsi.

Molto amata è anche la Sezione Poesia in Dialetto, che valorizza la ricchezza linguistica e culturale delle regioni italiane. In questo caso è richiesto di allegare la traduzione in italiano, per permettere a tutti di apprezzare appieno il significato e la bellezza dei testi.

La partecipazione prevede una quota d’iscrizione di 15 euro per sezione nella categoria adulti e di 5 euro per le categorie giovanili. Il versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario oppure inviando la somma in contanti all’interno del plico postale.

Le opere possono essere inviate per posta ordinaria all’indirizzo: Premio Letterario Nazionale “Benabe – Cuore a Cuore” – Memorial Padre Umberto Vallarino, Fraternità Francescana Cappuccina di Savona, c/o Rita Muscardin, Corso Vittorio Veneto 44/11, 17100 Savona, oppure via e-mail all’indirizzo isolalussino@virgilio.it, allegando il file Word (o PDF per i libri editi), la ricevuta del versamento e la dichiarazione di autenticità dell’opera.

Il termine per l’invio delle opere è fissato al 20 aprile 2026, mentre la cerimonia di premiazione si terrà nel mese di settembre 2026 presso il convento dei Frati Cappuccini di Savona.

Durante la cerimonia saranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione, con l’assegnazione di menzioni d’onore, del Premio del Presidente della Giuria e del Premio Speciale “Benabe”, riservato all’opera che avrà ottenuto il maggior numero di voti complessivi. I riconoscimenti comprenderanno diplomi, opere di artisti locali e prodotti originali della Fraternità Francescana Cappuccina e delle missioni.

Presidente del Premio è Padre Francesco Rossi, superiore della Fraternità Francescana Cappuccina di Savona. Fanno parte della Giuria personalità di rilievo del mondo culturale e letterario: Graziella Boldrini, autrice e appassionata di scrittura creativa; Patrizia Bassetto, di formazione scientifica e amante della musica e della letteratura; Stefano Baldinu, poeta pluripremiato in lingua e in vernacolo; Martina Lelli, poetessa e critica letteraria, membro di giurie nazionali e internazionali; e Rita Muscardin, poetessa, scrittrice e organizzatrice del Premio.

Il concorso è dedicato alla memoria di Padre Umberto Vallarino, fondatore del progetto Benabe, un’iniziativa che da sempre rappresenta un ponte di solidarietà “cuore a cuore” tra Savona e le missioni dei Padri Cappuccini nel mondo.

Il Premio Letterario Nazionale “Benabe – Cuore a Cuore” non è soltanto una competizione, ma un momento di incontro, di ascolto e di condivisione. Nell’atmosfera serena e accogliente del convento savonese, scrittori, poeti e giovani autori trovano un luogo in cui la parola diventa strumento di dialogo, spiritualità e solidarietà.

Un appuntamento che, nel segno di San Francesco d’Assisi, invita a scrivere non solo con la mente, ma soprattutto con il cuore.