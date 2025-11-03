Al via alle prenotazioni per “Insieme per Benedetta”: una serata di comicità, musica e solidarietà al Teatro Moretti di Pietra Ligure

A partire da oggi, lunedì 3 novembre, con un’offerta minima di 10 euro, sarà possibile prenotare i biglietti presso la Tabaccheria Rembado di Pietra Ligure, in Corso Italia 136, per l’atteso evento benefico “Insieme per Benedetta”, in programma domenica 30 novembre alle ore 17.45 al Teatro Moretti.

Organizzato dall’Associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” con il Patrocinio del Comune di Pietra Ligure, lo spettacolo unirà comicità e musica in un’unica serata dedicata alla solidarietà. Alla conduzione ci sarà la presentatrice televisiva Elena Pochettino, affiancata da un ricco parterre di artisti.

Tra i protagonisti, il comico Daniele Raco, volto noto del Comedy Club e di Zelig, porterà sul palco la sua ironia, mentre la parte musicale sarà affidata al cantautore Franco Fasano, indimenticato protagonista del Festival di Sanremo 1981 e autore di alcuni tra i brani più amati della musica italiana, interpretati da artisti come Mina, Anna Oxa, Fausto Leali, Massimo Ranieri e Bruno Lauzi. Fasano sarà accompagnato dal maestro Mauro Vero, chitarrista, compositore e arrangiatore che ha collaborato con nomi del calibro di Gino Paoli, Roberto Vecchioni e Fausto Leali. L’occasione sarà anche quella per celebrare i 50 anni di carriera condivisa da Franco e Mauro.

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto alla Fondazione Alessandro Frigiola per il Cuore, presso il Centro Marfan del Policlinico di San Donato, punto di riferimento nazionale per la diagnosi, la cura e la ricerca sulle malattie genetiche dell’aorta e sulla sindrome di Marfan. In particolare, i fondi raccolti serviranno a sostenere un progetto di formazione per giovani cardiochirurghi pediatrici.

L’ingresso alla serata sarà a offerta libera, ma chi desidera assicurarsi un posto potrà farlo, come detto, dal 3 novembre presso la Tabaccheria Rembado. Tutti gli artisti e i collaboratori parteciperanno a titolo completamente gratuito, per dare vita a una serata ricca di risate, musica ed emozioni al servizio di una grande causa solidale.