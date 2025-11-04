Andora, partiti i lavori di pulizia e manutenzione del torrente Merula

Sono iniziati i lavori di manutenzione idraulica e pulizia del torrente Merula, al fine di ridurre e limitare il proliferare della vegetazione arborea e cespugliosa che potrebbe osteggiare il regolare deflusso delle acque, in caso di forti piogge. Con un investimento di 85mila euro, l’Amministrazione Demichelis, ha avviato un primo intervento, che vede le ditte operare dalla foce del Merula, oasi compresa, fino all’entroterra, in zona Molino Nuovo, all’altezza del ponte alla confluenza del rio Duomo.

“Si tratta di un primo lotto di interventi che va ad agire sulle zone che gli uffici tecnici comunali hanno individuate come più problematiche per la tipologia di vegetazione che vi è cresciuta – commenta il sindaco Mauro Demichelis – Successivamente seguirà la pulizia di altri tratti del torrente Merula. Contestualmente, è in corso anche la manutenzione dei rii comunali”.

Si tratta di interventi che si ripetono ogni anno e quando sia necessario. Andora ha realizzato negli ultimi anni importanti opere strutturali di regimentazione delle acque che hanno interessato il torrente Merula. Fra queste, l’innalzamento del Ponte Europa Unita, il rifacimento dell’arginatura di rio Duomo e Moltedo, la regimentazione di rio Metta in località San Pietro e del Rio Vignette, nel ponente di Andora, che corre sotto la pavimentazione stradale a pochi metri dalla passeggiata a mare.