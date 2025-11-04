Crisi Amt, i sindacati chiedono chiarezza: “Serve un incontro urgente con il presidente Berruti”

Le segreterie territoriali Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal scrivono una lettera al presidente di Amt Spa Federico Berruti per richiedere un incontro urgente per la procedura di Composizione Negoziata della Crisi.

“Con la presente – si legge nella lettera -siamo a richiedere un incontro urgente relativamente allo stato di avanzamento della Composizione Negoziata della Crisi intrapresa da Amt, così come previsto al punto 5 del verbale di incontro sottoscritto con la Civica Amministrazione in data 02 ottobre 2025”.

“Allo stato attuale apprendiamo, dalle testate giornalistiche, la nomina dell’esperto, designato dalla Camera di Commercio, e le ipotetiche scadenze relative all’iter procedurale, previste per il positivo esito del percorso intrapreso. Come già ribadito – conclude -, riteniamo che un proficuo sistema di relazioni industriali si basi sul reciproco rispetto tra le parti e su una condivisione del percorso, e dei suoi tempi di realizzazione”.