Finale, il "Park La Villetta" va all'asta: in vendita il cosiddetto "solettone" di via XXV Aprile

Si torna a parlare di vendite all'asta di compendi presenti nel territorio di Finale Ligure. Dopo le aree ex Piaggio e quelle della vecchia cava Ghigliazza, stavolta in vendita andrà un'opera che spesso ha fatto parlare di sé: il parcheggio del "solettone" di via XXV Aprile, quello che formalmente è il "Park La Villetta".

Il procedimento RAN di liquidazione coatta stabilito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e seguito dal liquidatore Enrico Maria Baluardi per la Co.Ge.S. Cooperativa Sociale, con sede a Loano e già titolare dell'area adibita a parcheggio scoperto di circa 1700 metri quadrati con una cinquantina di posti auto, vedrà un primo incanto il prossimo due aprile presso un notaio fiorentino.

Con una base d'asta di 236mila euro con rialzo non inferiore al 5% deciderà il futuro di una parte di un'opera, peraltro con un vigente contratto d'affitto fino al prossimo 2029 con un canone annuo di 12mila euro, sempre molto discussa dai finalesi.

Fin dall'inizio dei lavori nei primi anni 2000, molto ha fatto discutere l'intero intervento che ha visto sorgere, alle spalle del complesso delle scuole "Arene Candide" e al piede della collina di San Bernardino, l'intero edificio che ai piani inferiori è composto da diversi box auto.

Oltre alla discussione nei consigli comunali, più recentemente, per la precisione nel 2019, era stato il gruppo di minoranza de "Le Persone al Centro" a sollevare la questione dei posti auto spesso vuoti in quell'area, contestualizzandolo nella cronica carenza di posteggi in Riviera. Non ultimo, poi, se n'era parlato lo scorso anno quando, a causa degli scavi in via Brunenghi e con l'istituzione del doppio senso su tutta via XXV Aprile, l'area era stata aperta ai residenti della zona che avevano perso temporaneamente i propri parcheggi.