Dal mare alle faggete, nasce l’Anello del Melogno: 73 chilometri in bici nel Ponente Savonese puntando sul cicloturismo

Un dislivello di 1300 metri spalmato su 73 km per unire le bellezze paesaggistiche del Ponente Savonese, dall’entroterra al mare, e promuovere un turismo sostenibile all’insegna dello sport.

Si tratta dell’“Anello del Melogno”, percorso inserito nel progetto regionale “La Liguria degli anelli”, finanziato per oltre 400mila euro dal Ministero del Turismo grazie alle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) e cofinanziato per oltre 600mila euro dalla Provincia di Savona.

Loano, Castelvecchio di Rocca Barbena, Bardineto, Calizzano, Calice Ligure e Finale Ligure saranno i comuni legati tra di loro da un itinerario cicloturistico connesso alla futura Ciclabile Tirrenica. Mare, montagna e cultura. Saranno quindi queste le tre parole chiave di un percorso pensato per diventare un simbolo del turismo slow ligure.

Per esso sono previsti lavori di messa in sicurezza, rifacimento delle asfaltature e realizzazione di corsie ciclabili e segnaletica dedicata. Il progetto include anche l’installazione di pannelli informativi con QR code per accedere a mappe, descrizioni e punti di interesse, oltre a servizi per i bikers come stazioni di ricarica per e-bike, aree di riparazione e zone di sosta attrezzate.

Si parte da Loano, pedalando lungo il lungomare, per poi risalire tra ulivi e campagne con vista sul mare. La seconda tappa conduce al borgo medievale di Castelvecchio di Rocca Barbena, arroccato e dominato dal castello, da cui si prosegue verso Bardineto tra boschi di castagni e faggi. Da qui si raggiunge Calizzano, immersa tra le faggete a oltre seicento metri di altitudine, prima di affrontare la discesa verso Calice Ligure, tra vigneti e uliveti. L’ultimo tratto riconduce a Finale Ligure, dove il mare torna protagonista con le spiagge e le mura di Finalborgo, chiudendo il percorso in un suggestivo ritorno alla costa.

L’obiettivo è chiaro: valorizzare la rete ciclabile savonese e rafforzare il legame tra Riviera ed entroterra. Un progetto che punta su un turismo sostenibile, accessibile tutto l’anno e ideale anche per le e-bike, capace di generare nuove opportunità economiche per il territorio