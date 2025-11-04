Laigueglia celebra l'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate

Il borgo marinaro di Laigueglia ha celebrato la significativa ricorrenza del 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una toccante e partecipata cerimonia civica. La commemorazione ha avuto luogo nel cuore del centro cittadino, davanti al monumento ai Caduti, punto focale del ricordo e del tributo a coloro che si sacrificarono per la Patria.

La cerimonia ha visto la presenza e la partecipazione attiva delle autorità civili e militari del territorio, sottolineando il forte legame della comunità con le istituzioni e con i valori di libertà e unità nazionale. Il momento centrale della mattinata è stato la solenne deposizione della corona d’alloro ai piedi del monumento. Un gesto simbolico che rinnova, anno dopo anno, la memoria dei Caduti di tutte le guerre e l'omaggio all'impegno costante delle Forze Armate.

"L'evento – ha sottolineato il sindaco Giorgio Manfredi - ha rappresentato un'importante occasione per riflettere sull'eredità storica dell'Unità d'Italia e per ribadire l'importanza di trasmettere alle nuove generazioni i valori di pace, democrazia e sacrificio che il 4 Novembre rappresenta".