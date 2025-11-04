Mioglia e i suoi bimbi hanno il loro scuolabus: inaugurato il mezzo da 22 posti (FOTO)

Mioglia e i suoi bimbi hanno il loro scuolabus.

Ieri infatti è avvenuta la consegna e l'inaugurazione del mezzo tanto atteso dalla comunità.

Alla cerimonia era presente la Giunta Comunale, il Parroco Don Paolo Parassole, il comandante della stazione dei Carabinieri Maresciallo Masciocchi, il referente del plesso scolastico di Mioglia Professor Matteo Serlenga, il rappresentante della ditta costruttrice Tomaso Bianchi con l'autista che ha portato fisicamente il mezzo da Milano e l'autista Lorena Reverdito che da lui ha ricevuto in consegna il nuovo moderno mezzo da 22 posti (20 più l'accompagnatore e il conducente).

Erano inoltre presenti le delegazioni delle Associazioni Miogliesi, l'ex Vicesindaco Aldo Bolla, molte famiglie di allievi frequentanti la scuola e diversi cittadini.

Il Sindaco Borreani ha sottolineato "l'importanza dell'investimento, sia sul mezzo, sia sulla sua giovane autista, auspicando che insieme possano condurre a scuola e riportare a casa generazioni di giovani studenti Miogliesi 'con perizia, in gioia e sicurezza'.

Questo è stato anche il tema della preghiera con cui Don Paolo ha benedetto il nuovo mezzo e la sua conducente.

"Alla fine il momento più bello: I bambini presenti sono stati invitati a salire sullo Scuolabus e ne hanno preso festosamente possesso" concludono dal Comune.

La decisione di optare per l'acquisto era maturata dopo la mancata proroga della convenzione con il Comune di Pareto, che fino a giugno garantiva il trasporto degli alunni dei due paesi verso il plesso scolastico. In attesa dell’immatricolazione del nuovo scuolabus, il servizio era comunque partito regolarmente grazie a un mezzo sostitutivo a noleggio. Dopo diversi solleciti del sindaco alla Motorizzazione Civile di Savona, la pratica era stata sbloccata, consentendo di avviare le ultime procedure.