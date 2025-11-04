Varazze, il Comune pubblica il bando per la concessione del chiosco bar e del parco dell'ex Boschetto

Il Comune di Varazze punta a valorizzare il Parco pubblico Villa Croce conosciuto come il “Parco del Boschetto”.

Per questo ha pubblicato un bando di gara per la concessione del chiosco bar e la gestione del parco presente sul retro di Villa Croce con l'accesso principale su via Chiesa di San Nazario.

La concessione avrà la durata di quatro anni con la possibilità, a discrezione del Comune, di rinnovo per lo stesso periodo, su richiesta del concessionario. Il canone concessorio annuo, che dovrà essere versato al Comune per l’intera durata della concessione in uso e gestione è quantificato, a base di gara, in 5.500 euro.

Il Comune si riserva inoltre la possibilità, nell’intero arco di durata della concessione, incluso il periodo di rinnovo, di eseguire nel parco pubblico lavori di manutenzione straordinaria, anche per ilsuperamento delle barriere architettoniche, che potranno comportare la temporanea sospensione della fruizione dello stesso, con la conseguente interruzione delle attività del concessionario.

I soggetti concorrenti ammessi a partecipare alla gara possono essere imprenditori individuali o società o Consorzio di Imprese, già costituiti, come R.T.I. (Raggruppamenti Temporanei di Imprese), costituiti o costituendi.

La concessione è affidata dall’ente concedente tramite una procedura ad evidenza pubblica con l'aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’ente concedente si riserva di aggiudicare la concessione in uso anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua e valida, e di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto di concessione.

Il concessionario dovrà gestire il chiosco bar e potrà organizzare attività culturali, ricreative, artistiche, didattiche, di esposizione e di promozione del territorio, eventi ecc., in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara, con finalità compatibili con i luoghi. Potrà inoltre usufruire dell’intera area del parco per eventi privati “a porte chiuse” (feste ed eventi privati come ad esempio matrimoni, comunioni, compleanni, feste a tema, ecc.) per un massimo di cinquanta giorni all’anno.

La concessione è anche finalizzata alla creazione, all’interno del parco, di un polo culturale comunale. Il parco dovrà essere aperto dal 1° maggio al 30 settembre tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00; nel restante periodo dell’anno dal 1° ottobre al 30 aprile: tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00. L’apertura e la chiusura del chiosco bar è a cura del concessionario.

Il Comune si riserva, separatamente dalle giornate “a porte chiuse”, venti giornate annuali per iniziative e manifestazioni legate al calendario degli eventi promossi dall’amministrazione.

Le offerte dovranno essere inviate all’ufficio protocollo entro le 12:00 dell'1 dicembre.

La gara si terrà il giorno successivo, 2 dicembre, in seduta pubblica.