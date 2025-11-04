Varazze, scattano i lavori di manutenzione straordinaria della rotatoria di Viale Nazioni Unite

Sono iniziati nella mattinata di ieri i lavori di manutenzione straordinaria della rotatoria posizionata a monte di Viale Nazioni Unite a Varazze.

L’intervento prevede il rifacimento degli impianti esistenti oltre a una nuova sistemazione delle aree verdi con la riqualificazione delle aiuole e nuove piantumazioni.

"I lavori proseguiranno nelle prossime settimane: si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla viabilità e alle modifiche temporanee alla sosta necessarie per consentire lo svolgimento dell’intervento - spiega il sindaco Luigi Pierfederici - Ci scusiamo per i possibili disagi e ringraziamo tutti per la collaborazione: un altro passo avanti per una Varazze sempre più curata e accogliente".