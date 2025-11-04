Giovani&Futuro, Matteo Belotti nuovo presidente della Sezione Liguria

Il Presidente nazionale di Giovani&Futuro, dopo il voto favorevole e unanime del Consiglio Direttivo Nazionale, ha nominato Matteo Belotti Presidente della Sezione Liguria di Giovani&Futuro.

“Un sincero grazie a Luca e al Direttivo Nazionale. In quanto Presidente della neo-sezione Liguria, sono ansioso di lavorare per portare a cambiamenti concreti e strutturali. Il nostro territorio ha bisogno di soluzioni e stimoli nuovi. Questi, ne sono profondamente convinto, possono arrivare soprattutto da noi giovani. La Sezione Liguria è aperta: incontriamoci e conosciamoci!”, le parole del nuovo Presidente Belotti.

A commentare la nomina, il Presidente nazionale Luca Frescura: “Giovani&Futuro continua a radicarsi sempre più profondamente in tutta Italia, rafforzando la propria presenza nei territori e costruendo un legame concreto con le comunità locali. La nomina di Matteo a Presidente della Sezione Liguria rappresenta un passo importante in questa direzione: conferma il nostro impegno a unire una visione nazionale a una presenza radicata sul territorio. Siamo convinti che solo una politica vicina ai problemi quotidiani delle persone possa avere reale senso ed efficacia. Con questa nomina, Matteo avrà l’opportunità di portare avanti progetti concreti, ascoltare le esigenze dei cittadini e contribuire alla crescita della comunità ligure. Buon lavoro, Matteo! Siamo certi che il tuo impegno sarà fonte di ispirazione e di risultati concreti”.

Frescura ha inoltre aggiunto: “Ogni nuova sezione è un segno di fiducia nel futuro. È bello vedere come Giovani&Futuro continui a crescere grazie a ragazze e ragazzi che vogliono davvero incidere sul loro territorio. La Liguria inizia oggi un percorso importante, fatto di impegno e visione. Ai giovani liguri dico: fate sentire la vostra voce, perché il cambiamento parte da voi”.