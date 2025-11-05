Interventi infrastrutturali sul Nodo di Genova, due fine settimana di modifiche alla viabilità dei treni nel levante savonese

Si preannunciano due fine settimana difficili per i viaggiatori liguri, in particolare per chi si sposta tra Genova e Savona. RFI e Trenitalia hanno infatti annunciato la sospensione della circolazione ferroviaria tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente per l’intera giornata di sabato e domenica 8, 9, 15 e 16 novembre, a causa di una serie di importanti lavori infrastrutturali connessi al nodo ferroviario di Genova.

Gli interventi riguarderanno la demolizione del viadotto di accesso all’area portuale di Genova Voltri, a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per conto di ASPI, e la realizzazione, a cura del Comune di Genova, di un microtunnel per le tubazioni degli oleodotti interferenti con le opere di adeguamento idraulico sul rio Molinassi. In parallelo, proseguiranno i lavori per il sestuplicamento dei binari del nodo di Genova e per l’innalzamento del marciapiede del primo binario nella stazione di Genova Pegli.

A risentirne sarà la mobilità su rotaia in tutta la regione. Trenitalia ha comunicato che le modifiche interesseranno sia i treni regionali sia gli Intercity. In particolare, i collegamenti tra il ponente ligure e Genova, Milano o il levante saranno cancellati totalmente o parzialmente nella tratta Savona/Cogoleto – Genova, con l’attivazione di servizi sostitutivi su gomma. Anche alcuni collegamenti del venerdì e del lunedì successivo subiranno variazioni, con cancellazioni parziali e bus dedicati.

I treni Intercity delle relazioni Savona–Torino, Ventimiglia/Savona–Milano e Ventimiglia–Roma saranno parzialmente cancellati nella tratta Ventimiglia/Savona–Genova Piazza Principe e alcuni subiranno modifiche di orario. L’IC 518, inoltre, subirà variazioni anche nei giorni precedenti l’interruzione.

RFI e Trenitalia raccomandano di consultare i siti ufficiali per verificare gli orari aggiornati e segnalano che gli autobus sostitutivi non consentono il trasporto di biciclette o animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani da assistenza.

Le modifiche alla circolazione, seppur temporanee, si inseriscono in un più ampio piano di interventi strutturali volto a potenziare la rete ferroviaria ligure e a completare il nuovo nodo di Genova, un’infrastruttura strategica per migliorare la capacità di traffico regionale e i collegamenti tra ponente e levante. Tuttavia, per i pendolari del savonese e per i turisti diretti verso la Riviera, i prossimi weekend si preannunciano complessi, con inevitabili disagi e tempi di percorrenza più lunghi.