Albissola, incidente tra due moto in corso Bigliati: traffico bloccato e code

Ha coinvolto due motociclisti l’incidente che si è verificato in corso Baldovino Bigliati ad Albissola Marina, in prossimità del parcheggio sterrato dei camper, intorno alle 19.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due moto: uno dei centauri, ferito, (50 anni) è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto è intervenuta la Croce d’Oro albissolese e sono stati contattati gli agenti della Polizia Stradale.

A causa dell’incidente si sono registrate lunghe code e traffico rallentato in entrambe le direzioni, sia verso Savona che in direzione opposta.