 / Cronaca

Cronaca | 06 novembre 2025, 19:30

Albissola, incidente tra due moto in corso Bigliati: traffico bloccato e code

Uno dei centauri è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona. Sul posto Croce d’Oro e Polizia Stradale

Albissola, incidente tra due moto in corso Bigliati: traffico bloccato e code

Ha coinvolto due motociclisti l’incidente che si è verificato in corso Baldovino Bigliati ad Albissola Marina, in prossimità del parcheggio sterrato dei camper, intorno alle 19.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due moto: uno dei centauri, ferito, (50 anni) è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto è intervenuta la Croce d’Oro albissolese e sono stati contattati gli agenti della Polizia Stradale.

A causa dell’incidente si sono registrate lunghe code e traffico rallentato in entrambe le direzioni, sia verso Savona che in direzione opposta.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium