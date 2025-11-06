Savona, al via il bando per i contributi ai cittadini ucraini: domande fino al 5 dicembre

Il Comune di Savona ha aperto il bando per i contributi una tantum destinati ai cittadini ucraini arrivati in città dopo lo scoppio del conflitto il 24 febbraio 2022. L'iniziativa, formalizzata con determina dirigenziale del 3 novembre 2025, si rivolge a chi ha ottenuto il permesso di protezione temporanea e risulta residente o domiciliato a Savona.

Possono fare domanda i cittadini ucraini in possesso di permesso di protezione temporanea valido, prorogabile fino al 4 marzo 2026, o già convertito in permesso di lavoro. Le richieste vanno presentate entro il 5 dicembre alle ore 13.

Per partecipare occorre compilare il modulo ufficiale e allegare fotocopia del passaporto, codice fiscale italiano, IBAN di un conto corrente intestato o cointestato, permesso di protezione temporanea di tutto il nucleo familiare e informativa privacy firmata.

Le domande possono essere inviate tramite raccomandata al Comune in Corso Italia 19 (indicando sulla busta "Bando contributi Ucraini 2025"), via PEC all'indirizzo posta@pec.comune.savona.it, oppure consegnate a mano presso il servizio Promozione Sociale in Via Quarda Inferiore 4 su appuntamento (tel. 019.8310.5500). È attivo anche un canale dedicato presso l'Associazione Pokrova in Corso Colombo 22 (tel. 388.8889419).

Per informazioni: servizi.sociali@comune.savona.it o telefono 019.8310.5500.