Carcare piange Clara Crespi, volto storico dell’omonima gelateria

Carcare piange la scomparsa di Clara Crespi, mancata all’età di 80 anni. Originaria di Ceriana, in provincia di Imperia, per decenni è stata il volto della storica gelateria Crespi di piazza Caravadossi, attiva nel cuore della città dal 1927.

Il padre girava per il paese con la bicicletta-carretto per vendere il gelato, un simbolo della tradizione familiare oggi esposto nel dehor del locale. La gelateria ha continuato a crescere grazie alla passione e all’impegno della famiglia, ora portata avanti dai nipoti, e si è resa celebre soprattutto per la famosa coppetta “Claretta”, amata da generazioni di clienti.

Sempre sorridente e attenta ai clienti, Clara è stata un punto di riferimento per la comunità carcarese, lasciando un ricordo indelebile tra chi ha avuto il piacere di conoscerla o gustare i suoi gelati.

I funerali si terranno lunedì 10 novembre alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di Carcare. Il rosario sarà recitato sabato 8 novembre alle ore 16.30 nella Chiesa del Collegio dei Padri Scolopi di Carcare. Successivamente, la salma sarà tumulata nella cappella di famiglia a Ceriana.