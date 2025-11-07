Savona, incidente in via Amendola: non ce l’ha fatta l’uomo colto da malore alla guida di un furgone

Non ce l’ha fatta l’uomo di 62 anni rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in via Amendola a Savona. Il conducente di un furgoncino, che stava rientrando dal lavoro insieme a un collega, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo a causa di un malore.

Il veicolo è finito contro il marciapiede, fortunatamente senza coinvolgere altri mezzi o passanti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Savona. Allertati anche la Polizia stradale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Le condizioni dell’uomo sono apparse gravi fin dai primi soccorsi. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo in codice rosso. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, è deceduto poco dopo.