07 novembre 2025

Savona, incidente in via Amendola: non ce l’ha fatta l’uomo colto da malore alla guida di un furgone

Il sinistro si è verificato ieri pomeriggio

Non ce l’ha fatta l’uomo di 62 anni rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in via Amendola a Savona. Il conducente di un furgoncino, che stava rientrando dal lavoro insieme a un collega, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo a causa di un malore.

Il veicolo è finito contro il marciapiede, fortunatamente senza coinvolgere altri mezzi o passanti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Savona. Allertati anche la Polizia stradale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Le condizioni dell’uomo sono apparse gravi fin dai primi soccorsi. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo in codice rosso. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, è deceduto poco dopo.

