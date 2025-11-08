Loano, ex scuole Rossello: scontro legale sul progetto edilizio di sette piani

A Loano, nel giugno scorso, le scuole Rossello di via Stella hanno cessato la loro attività durata per ben 150 anni. Nei pressi dello storico edificio delle suore Rossello, già sede della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, è prevista un’operazione immobiliare che riguarda l’area situata nel cortile di fronte, ceduta dalle suore insieme ad altri immobili che si affacciavano su via Stella. In questa zona è previsto un intervento edilizio per la realizzazione di un palazzo di sette piani con due livelli di garage sotterranei.