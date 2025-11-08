Loano, ex scuole Rossello: scontro legale sul progetto edilizio di sette piani

A Loano, nel giugno scorso, le scuole Rossello di via Stella hanno cessato la loro attività durata per ben 150 anni. Nei pressi dello storico edificio delle suore Rossello, già sede della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, è prevista un’operazione immobiliare che riguarda l’area situata nel cortile di fronte, ceduta dalle suore insieme ad altri immobili che si affacciavano su via Stella. In questa zona è previsto un intervento edilizio per la realizzazione di un palazzo di sette piani con due livelli di garage sotterranei.
Uno sviluppo che però non piacerebbe proprio a tutti. Il condominio adiacente, che si affaccia sul futuro edificio e su corso Europa – nei pressi dell’hotel Isabella – ha presentato ricorso al Tar chiedendo la sospensiva dei lavori. Il documento, composto da una trentina di pagine, contiene numerose motivazioni contro la costruzione del nuovo palazzo.
A difendere l’intervento edilizio è la Fresia Costruzioni Srl di Ceriale, guidata da Pinuccio Fresia, storico imprenditore del Ponente ligure. Nel procedimento si è costituito anche il Comune di Loano. Alla prima udienza le parti hanno chiesto un rinvio di alcuni mesi per tentare un accordo di transazione, ma il rischio di una lunga sospensione dei lavori resta alto, con possibili danni economici per l’impresa costruttrice.