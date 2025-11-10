Edilizia pubblica, a Ceriale vanno a bando 6 alloggi per l'affitto a canone agevolato

Trovare una casa in affitto annuale sta diventando sempre più difficile, soprattutto nei paesi turistici come Ceriale, dove la domanda supera spesso l’offerta e i canoni di mercato sono elevati.

Per questo il Comune rivierasco, avendo a disposizione 6 alloggi di "social housing" affidati in convenzione ad Arte Savona ha aperto un bando per l’assegnazione in locazione a canone moderato, offrendo una soluzione concreta a chi desidera una casa sicura, dignitosa e sostenibile.

Gli appartamenti, situati in via Campo Sportivo, sono pensati per cittadini e famiglie che vogliono vivere in un contesto stabile, con un canone più contenuto rispetto agli affitti di mercato.

“Questo bando rappresenta un aiuto concreto per i cittadini di Ceriale - spiega Barbara De Stefano, assessore ai Servizi sociali ed Edilizia popolare -. Il diritto alla casa è un bisogno fondamentale, e vogliamo garantire opportunità a chi ha più difficoltà a trovare casa annuale, a chi vorrebbe un canone mensile ridotto, rafforzando il senso di comunità”.

I sei alloggi (metrature 50 mq circa) saranno assegnati tramite graduatoria pubblica dopo la verifica dei requisiti previsti dal bando. Al momento non sono disponibili alloggi privi di barriere architettoniche o alloggi di grandi metrature, ma si può partecipare ugualmente al bando. La graduatoria resterà valida per un anno.

“La mia volontà è di proseguire nella ricerca di soluzioni sempre più inclusive e accessibili alla portata di ogni cittadino - aggiunge l’assessore cerialese - Per partecipare è necessario presentare l’attestazione ISEE in corso di validità, che consente di determinare la situazione economica del nucleo familiare e garantire una gestione equa delle assegnazioni. Il bando tiene conto di diversi aspetti, tra cui la presenza di persone con fragilità, come minori, anziani, cittadini con disabilità e nuclei di un solo genitore con bambini, per favorire una distribuzione equilibrata e solidale delle abitazioni”.

“Ogni casa assegnata è una storia che riparte. Il mio impegno è fare in modo che a Ceriale nessuno resti indietro. Credo in un’idea di comunità dove la solidarietà si traduce in gesti concreti e opportunità per tutti e penso fermamente che questo sia un ulteriore obiettivo raggiunto a me molto a cuore del mio mandato. Tengo a ringraziare gli uffici Arte Savona e gli uffici Politiche sociali del Comune di Ceriale per il lavoro svolto e per tutto ciò che continuano a fare ogni giorno per il cittadino” conclude l’assessore De Stefano.

I moduli di domanda saranno disponibili da domani, 11 novembre, sul sito ufficiale di Arte Savona (CLICCA QUI) oppure presso gli Uffici delle Politiche Sociali del Comune di Ceriale. A partire da martedì, quindi, e per tutti i martedì successivi fino al 16 dicembre, saranno presenti in Comune i funzionari di Arte Savona per offrire supporto nella compilazione delle domande (orari di sportello 10:00–13:00 e 14:00–16:00)