 / Cronaca

Cronaca | 10 novembre 2025, 19:53

Donna e un cane investiti da una moto a Varazze: intervento dei soccorsi

L'incidente si è verificato in Corso Matteotti poco dopo le 17.30

Donna e un cane investiti da una moto a Varazze: intervento dei soccorsi

Incidente stradale poco dopo le 17.30, a Varazze.

 Il sinistro si è verificato in Corso Matteotti (nei pressi della gelateria K2): secondo quanto riferito, una donna insieme al suo cane sono stati investiti da una moto. 

Sul posto sono intervenuti i sanitari (Croce Rossa di Varazze e automedica) e la polizia locale per i rilievi del caso.

La donna, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. 

L'animale versa in gravi condizioni ed è stato trasportato in un clinica veterinaria ad Arenzano. 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium