Donna e un cane investiti da una moto a Varazze: intervento dei soccorsi

Incidente stradale poco dopo le 17.30, a Varazze.

Il sinistro si è verificato in Corso Matteotti (nei pressi della gelateria K2): secondo quanto riferito, una donna insieme al suo cane sono stati investiti da una moto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari (Croce Rossa di Varazze e automedica) e la polizia locale per i rilievi del caso.

La donna, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

L'animale versa in gravi condizioni ed è stato trasportato in un clinica veterinaria ad Arenzano.