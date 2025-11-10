 / Solidarietà

Savona, la Guardia di Finanza dona il sangue all’Avis

Le Fiamme Gialle hanno partecipato numerose all’iniziativa, contribuendo alla raccolta di sacche destinate a diverse terapie mediche e chirurgiche

Il 7 novembre, presso il compendio militare “Damiano Chiesa”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, è stata ospitata una autoemoteca in uso all’Associazione Volontari Italiani Sangue della città della Torretta.

L’iniziativa, preceduta da un incontro informativo a favore dei militari interessati a cura di personale sanitario e dei volontari della citata associazione, ha registrato una numerosa partecipazione da parte delle Fiamme Gialle in servizio, consentendo di raccogliere un importante numero di sacche stoccate per essere successivamente utilizzate nelle diverse terapie mediche e chirurgiche.

L’evento testimonia la costante e puntuale vicinanza del Corpo alla cittadinanza e un elevato senso civico e morale, valori che i finanzieri esprimono non solo nella quotidiana e ordinaria attività di servizio ma anche nella disponibilità a un gesto, come quello del donare, che è impegno morale ancor prima che dovere civico, sostenuto dalla sensibilità e dall’altruismo verso chi soffre e nel dare sollievo a quanti legano la propria sopravvivenza alla disponibilità di sangue.

Un convinto apprezzamento è stato formulato ai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dal presidente dell’AVIS di Savona, Dott. Giovanni Donzellini, per la particolare attenzione dimostrata nel contribuire al benessere della comunità.

