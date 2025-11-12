Albissola Marina: sapori di Sardegna alla Pignatta Rossa

Non si tratta solo di una cena, ma di un viaggio attraverso l’identità dell’isola, i suoi prodotti e le sue ricette. A guidare il percorso nella serata del 18 novembre sarà Claudio Porchia, giornalista ed esperto di gastronomia e storia dell’alimentazione, che accompagnerà i partecipanti con racconti e curiosità legate ai piatti, alle loro origini e ai riti che li hanno tramandati nel tempo.

Dietro ogni portata, infatti, si nasconde un frammento di Sardegna: territori, profumi e usanze che ancora oggi vivono nella memoria collettiva.

Un menù che celebra alcuni dei piatti più emblematici dell’isola, all’insegna del gusto e della tradizione.

Si parte con la Panada sarda di carne, scrigno di pasta dorata che racchiude un ripieno succulento, per poi continuare con i Malloreddus alla campidanese, avvolti in un sugo ricco di pomodoro, salsiccia e zafferano: un classico del sud della Sardegna, reso unico dal profumo intenso della preziosa spezia.

Il momento clou sarà il Maialetto arrosto con patate, simbolo di festa e convivialità, con la sua carne morbida e la croccantezza della pelle.

A chiudere la serata, le iconiche Seadas con miele di cardo, dolce tradizionale dal cuore di formaggio e dalle note aromatiche di agrumi e fiori.

La cena comprende inoltre acqua, vini Sella & Mosca (Vermentino o rosso sardo – una bottiglia ogni quattro persone) e caffè.

Quota di partecipazione: 48 € a persona.

Ultimo appuntamento delle serate a tema della Pignatta Rossa è per Giovedì 11 dicembre con una serata “Natale alla Savonese”. In attesa delle festività, un’ultima serata dedicata alla tradizione locale: la cucina savonese sarà protagonista di un menù che racconta ricordi, famiglia e convivialità, in un’atmosfera calda e festosa.

Per informazioni e prenotazioni: 349 5465722

La Pignatta Rossa – Via Italia 55, Albissola Marina (SV)