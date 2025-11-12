Anas, obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali

Anas, ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in Liguria. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Nel dettaglio, le strade interessate sono: SS 1 Var/a Variante Di La Spezia Dal Km 0,000 Al Km 6,150, Ss 20 Del Colle Di Tenda E Di Valle Roja Dal Km 133,782 Al Km 138,200, Ss 28 Del Colle Di Nava Dal Km 94,944 Al Km 118,000, Ss 28 Var Variante Di Chiusavecchia Dal Km 0,000 al Km 2,300, Ss 28 Var/a Variante Di Pieve Di Teco Dal Km 0,000 al Km 2,400 , Ss 29 Del Colle Di Cadibona Dal Km 115,150 Al Km 132,650, Ss 1 Via Aurelia Dal Km 421,813 Al Km 470,800, Ss 29 Var Variante Di Carcare E Collina Vispa Dal km 0,000 Al Km 4,480, Ss 30 Di Val Bormida Dal Km 67,850 Al Km 68,760, Ss 35 Dei Giovi Dal Km 12,616 Al Km 40,517, Ss 45 Di Val Trebbia Dal Km 10,800 Al Km 53,729, Ss 62 Della Cisa Dal Km 0,000 Al Km 7,950, Ss 225 Della Fontanabuona Dal Km 3,875 Al Km 33,180, Ss 453 Di Valle Arroscia Dal Km 0,000 Al Km 22,950, Ss 456 Del Turchino Dal Km 78,765 Al Km 104,302, Ss 523 Del Colle Di Cento Croci Dal Km 49,830 Al km 94,203, Ss 582 Del Colle Di S. Bernardo Dal Km 15,673 Al km 35,500, Ss 586 Della Valle Dell'aveto Dal Km 30,445 Al Km 67,760, Ss 654 Di Val Nure Dal Km 74,310 Al Km 96,480, Ss 334 Del Sassello Dal Km 1,576 Al Km 28,647.

L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.