Albenga, cadono calcinacci dal vecchio ospedale Santa Maria di Misericordia

Ad Albenga, in via Trento lato fiume, dal cornicione del vecchio ospedale Santa Maria di Misericordia si sono staccati calcinacci piuttosto grandi, finiti sul marciapiede e in parte sulla carreggiata. Sul posto sono visibili anche altri frammenti instabili che potrebbero cedere.

Solo poche settimane fa, i vigili del fuoco erano intervenuti per mettere in sicurezza l’area dopo la caduta di vetri, delimitando il marciapiede e rimuovendo i punti più pericolanti.

L’assessore Mauro Vannucci, questa mattina (12 novembre) si è subito recato sul posto per un sopralluogo: “Ho immediatamente allertato l’ufficio tecnico comunale, che contatterà il curatore dell’immobile per la messa in sicurezza dello stabile. La priorità è garantire l’incolumità dei cittadini e dei passanti. I Vigili del Fuoco hanno transennato l’area e controllato il perimetro dell’edificio. Ci auguriamo che la vendita all’asta possa concludersi presto, restituendo a questo edificio il ruolo che merita”.

L’ex struttura sanitaria, attualmente in vendita, ha visto deserta anche la terza asta pubblica,. Probabilmente se ne terrà una nuova. Con la sua vendita, potrebbe finalmente guardare al futuro con importanti prospettive di riqualificazione e prepararsi a una nuova vita.