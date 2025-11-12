Villanova d'Albenga, bambino di un anno ustionato da acqua calda: bruciature su oltre metà del corpo

Momenti di grande apprensione oggi intorno all’ora di pranzo nella zona di vico Santa Caterina, nel centro storico di Villanova d’Albenga, dove un bambino di poco più di un anno è rimasto ustionato da acqua calda, riportando ustioni di secondo e terzo grado su circa il 60% del corpo.

Sul posto è intervenuta immediatamente la centrale operativa del 112, che ha mobilitato la Croce Bianca, sezione di Villanova d’Albenga, e l’automedica.

Vista la gravità delle ustioni, è stato disposto anche l’intervento dell’elisoccorso “Grifo”, che ha trasportato il piccolo in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, specializzato nella gestione di casi complessi.