Da "Amici" al nuovo singolo "Solamente mia": Jacopo Ottonello ospite a Radio Onda Ligure 101

Un nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure 101 in compagnia dei giovani protagonisti musicali del nostro territorio.

Oggi pomeriggio sarà ospite degli studi di Albenga dell’emittente ligure l’artista savonese Jacopo Ottonello, già noto al pubblico social e televisivo per la sua partecipazione, nel 2019, ad “Amici” di Maria De Filippi.

Nel talent Mediaset, conquista il serale con impegno e sacrificio, diventando uno dei volti più apprezzati dell’edizione.

Nel 2025, durante un evento musicale in cui si esibiva anche Jacopo, avviene l’incontro con il dj producer Paolo Ortelli, che crede in lui, lo porta in EBIM Records e gli presenta Luca Sala (autore di successi come “Non è l’inferno”, interpretata da Emma Marrone, e “Noi Casomai” dei Tiromancino).

Dalla collaborazione nasce il nuovo singolo di Jacopo, “Solamente mia”, una ballad struggente e delicata, dal testo profondo ed evocativo.

L'intervista andrà in onda alle 13.10 nel corso del programma "Liguria in onda", condotto da Maurilio Giordana.