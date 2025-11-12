Grande festa a Varazze per l’inaugurazione del nuovo sportello Xenergy – Gruppo Badano

Varazze si prepara a vivere un pomeriggio di festa e divertimento in occasione dell’inaugurazione del nuovo sportello Xenergy – Gruppo Badano, in Piazza Nello Bovani 18, giovedì 13 novembre alle ore 15.00.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, promette un’atmosfera vivace e coinvolgente, con tantissime attività gratuite pensate per grandi e piccoli. Tra i momenti più attesi, la mototerapia con Vanni Oddera, che porterà in piazza l’adrenalina delle due ruote e la magia della solidarietà, accompagnato dalle Principesse della Mototerapia, sempre pronte a regalare sorrisi e inclusione.

La musica non mancherà grazie a un DJ set che animerà la piazza per tutta la durata della manifestazione. Per scaldare l’atmosfera autunnale, saranno offerti caldarroste in collaborazione con il Gruppo Alpini di Varazze e una gustosa cioccolata calda per tutti i presenti.

Oltre alle esibizioni e ai momenti gastronomici, sono previsti intrattenimenti vari per rendere l’inaugurazione un’occasione di incontro e divertimento condiviso.