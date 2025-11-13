Città candidata ad ospitare il Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia del 2027: è testa a testa tra Savona e Sanremo

Il verdetto che tiene Savona e sanremo con il fiato sospeso sarà domani, quando la gouria deciderà quale tra le ospieterà il Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia del 2027.

Il 14 novembre, a Roma, presso il Circolo Sott/li della Marina Militare, ci sarà la riunione del Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANMI - Associazione Nazionale Marinai d’Italia nella quale sarà scelta la sede del Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia del 2027.

Dopo la prima votazione svolta nello scorso mese di giugno nessuna delle 6 località candidate ha raggiunto la maggioranza richiesta; domani andranno al ballottaggio le prime due classificate ovvero Savona e Sanremo. I Presidenti dei due gruppi parteciperanno alla riunione durante la quale svolgeranno l’arringa finale per convincere i Consiglieri Nazionali che dovranno fare la scelta con votazione a scrutinio segreto.

"La Città di Savona, spiega il Presidente di ANMI Savona Luca Ghersi - ha tutte le carte in regola per vincere; un porto per accogliere le Unità Navali della Marina Militare, una grossa ricettività turistica tra capoluogo e provincia, una Storia marittima importante da Leon Pancaldo, alle MOVM Giuseppe Aonzo e Giuseppe Brignole,nativo di Noli ma da sempre iscritto al nostro Gruppo), il sostegno delle Amministrazioni Comunale, Provinciale, Regionale nonché degli Enti economici del territorio ovvero Fondazione De Mari, Unione Industriale, Camera di Commercio, Cluster Marittimo e delle Associazioni Marittime".

Secondo le stime il Raduno porterà oltre 30.000 persone nella località prescelta con forti ricadute economiche sul territorio. "IL Raduno – conclude Ghersi - vedrà una importante partecipazione della Marina Militare con navi, banda centrale e rappresentanza del personale al fine di far conoscere le proprie attività e far proselitismo tra i giovani per indirizzarli verso uno dei mestieri più appaganti e soddisfacenti che ci possa essere, quello del Marinaio. Noi ci crediamo, e domani farò del mio meglio per convincere gli indecisi e portare questo Evento Nazionale nella nostra bellissima Savona".