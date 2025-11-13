Calice Ligure, allarme per diversi furti e tentativi di effrazione: la situazione sotto l'occhio dei Carabinieri

Preoccupazione a Calice Ligure dove, nelle scorse giornate, sono stati segnalati alcuni furti e tentativi di effrazione registrati in particolare nella giornata di ieri in diverse zone del paese. A darne notizia è stato direttamente il Comune, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale, in cui si invita la cittadinanza alla massima prudenza e collaborazione con le forze dell’ordine.

«Nella giornata di ieri sono stati registrati purtroppo diversi furti o tentativi di effrazioni in diverse zone del paese», si legge nella nota dove emerge anche che, a seguito di un confronto con la stazione dei Carabinieri di Finale Ligure, «in queste settimane si sono verificati casi analoghi anche in altri comuni a noi vicini».

L'Amministrazione comunale raccomanda quindi ai residenti attenzione e di segnalare qualsiasi movimento sospetto. «Raccomandiamo alla cittadinanza di prestare attenzione e di rivolgersi ai Carabinieri per segnalazioni ed eventuali denunce. Tutto è utile per le relative indagini e per i controlli che loro mettono in atto».

Il Comune ha inoltre comunicato di essere in contatto costante con i militari dell'Arma per collaborare alle indagini, anche attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale, per segnalare eventuali elementi utili all’identificazione dei responsabili. «Siamo in contatto costante con loro per ciò che eventualmente potesse essere utile e rilevato dal sistema di videosorveglianza comunale. Grazie per l’attenzione», conclude il messaggio.