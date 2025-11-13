Corso di laurea in Fisioterapia del Santa Corona, Canciani: "La chiusura una perdita strategica per il Ponente ligure"

"Il territorio del Ponente ligure, con riferimento alle province di Savona e Imperia, vive un’opportunità e al tempo stesso un allarme: l’interruzione del corso di laurea in fisioterapia presso l’ospedale Santa Corona, sede di eccellenza nella riabilitazione, rappresenta una perdita strategica per la formazione, l’occupazione e la cura nel nostro territorio". Cosi commenta Matteo Canciani, segretario di Patto per il Nord, sezione pietrese/finalese.

"Con la petizione lanciata sulla piattaforma Change.org intitolata “Riaprire il Corso di Laurea in Fisioterapia con sede a Pietra Ligure-Santa Corona”, cittadini, studenti, professionisti e operatori sanitari chiedono con forza alle istituzioni che venga ripristinato il corso".

"Ritengo che investire nella formazione dei fisioterapisti non sia solo una questione accademica: è un investimento sulla salute dei cittadini, sulla qualità delle prestazioni riabilitative, sulla possibilità di restare nel proprio territorio per studiare e lavorare. In un momento in cui la domanda di professionisti qualificati nel settore della riabilitazione è in crescita, la Liguria non può permettersi di perdere un polo formativo d’eccellenza", conclude.