Edilizia, Ance Liguria sceglie il suo nuovo presidente: l'incarico a Enio Marino

Passaggio di testimone ai vertici di ANCE Liguria, l’Associazione ligure dei costruttori edili, dove nelle scorse ore è stato eletto all’unanimità quale nuovo presidente Enio Marino, noto imprenditore edile di Sanremo, già presidente di ANCE Imperia, che reggerà l’Associazione ligure per i prossimi quattro anni.

Marino succede a Emanuele Ferraloro, che ha nei giorni scorsi assunto la carica di Presidente di Federcostruzioni. Marino è imprenditore con azienda che ha sede legale a Sanremo, attiva dal 1959 sia nel settore dei lavori pubblici che privati; vanta un importante curriculum associativo caratterizzato da un’attitudine al lavoro di squadra nonché da un’attenzione alle specificità territoriali.

Durante il suo mandato sarà chiamato a affrontare il completamento del programma straordinario del PNRR con la transizione verso una “nuova normalità” del comparto edile industriale chiamato a trovare sintesi, anche in Liguria, tra necessità di infrastrutturazione, nuova richiesta abitativa e efficienza tecnologica e ambientale.