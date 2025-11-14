 / Attualità

14 novembre 2025, 16:50

Edilizia, Ance Liguria sceglie il suo nuovo presidente: l'incarico a Enio Marino

Sanremese, succede a Emanuele Ferraloro, che ha nei giorni scorsi assunto la carica di Presidente di Federcostruzioni

Passaggio di testimone ai vertici di ANCE Liguria, l’Associazione ligure dei costruttori edili, dove nelle scorse ore è stato eletto all’unanimità quale nuovo presidente Enio Marino, noto imprenditore edile di Sanremo, già presidente di ANCE Imperia, che reggerà l’Associazione ligure per i prossimi quattro anni.

Marino succede a Emanuele Ferraloro, che ha nei giorni scorsi assunto la carica di Presidente di Federcostruzioni. Marino è imprenditore con azienda che ha sede legale a Sanremo, attiva dal 1959 sia nel settore dei lavori pubblici che privati; vanta un importante curriculum associativo caratterizzato da un’attitudine al lavoro di squadra nonché da un’attenzione alle specificità territoriali.

Durante il suo mandato sarà chiamato a affrontare il completamento del programma straordinario del PNRR con la transizione verso una “nuova normalità” del comparto edile industriale chiamato a trovare sintesi, anche in Liguria, tra necessità di infrastrutturazione, nuova richiesta abitativa e efficienza tecnologica e ambientale.

