Savona, le reliquie di san Carlo Acutis dalle Carmelitane Scalze

Dal 17 al 23 novembre il Monastero Santa Teresa di Gesù delle Carmelitane Scalze, in via Firenze 30, accoglierà le reliquie di san Carlo Acutis. L'adolescente sviluppò un precoce interesse per la programmazione e il web design, realizzando siti riguardanti la fede, e si dedicò al volontariato in favore dei senzatetto e nelle mense per i poveri. Morì all’età di 15 anni a seguito di una leucemia fulminante.

Negli anni seguenti la Chiesa cattolica ha riconosciuto miracoli che ha ascritto alla sua intercessione, proclamandolo beato sotto il pontificato di papa Francesco e santo lo scorso 7 settembre sotto quello di Leone XIV, in quest'occasione insieme a Pier Giorgio Frassati.

Le reliquie giungeranno nel monastero lunedì 17 novembre alle ore 10. Ogni giorno la chiesa giubilare sarà aperta alla preghiera dei fedeli, offrendo l'opportunità di ricevere l'indulgenza plenaria secondo le consuete condizioni, e i vespri saranno recitati alle 17:30. Da lunedì a venerdì non sarà celebrata la messa.

Il 17 novembre alle 16 la celebrazione eucaristica sarà officiata da padre Marco Pesce e animata dagli studenti dell'Ordine Carmelitano, il 18 alle 20:30 da padre Enrico Redaelli e animata dalla comunità dei neocatecumenali, il 19 alle ore 18 dal frate minore cappuccino padre Alessandro Freccero.

Giovedì 20 novembre la liturgia sarà alle ore 18, venerdì 21 alla stessa ora insieme alle religiose della diocesi di Savona-Noli, sabato 22 alle 7:20. Lo stesso giorno dalle 17:30 alle 19 i vespri e l'adorazione. Domenica 23 alle 9 la messa sarà presieduta dal vescovo Calogero Marino. Alle 18 è in programma un incontro animato dall'Azione Cattolica della Parrocchia San Francesco da Paola.

Per ulteriori informazioni si può contattare le Carmelitane Scalze telefonando al numero 019810529, scrivendo un e-mail all'indirizzomonachesavona@carmeloligure.ito consultando il sito web carmelitanescalzesavona.com.