 / Cronaca

Cronaca | 14 novembre 2025, 18:46

Addio a Pier Maiellano: emigrato a Palma di Maiorca, aveva vissuto ad Albenga e Alassio

La prematura scomparsa a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo

Addio a Pier Maiellano: emigrato a Palma di Maiorca, aveva vissuto ad Albenga e Alassio

Si è spento a soli 57 anni Pierpaolo “Pier” Maiellano, figura molto conosciuta tra Albenga e Alassio prima del suo trasferimento a Palma de Maiorca, dove viveva da molti anni. Un malore improvviso purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Figlio di Orazio, storico meccanico Mercedes di via Einaudi, nel quartiere di Vadino ad Albenga, Pier è ricordato da amici e conoscenti per la simpatia contagiosa.

A piangerlo oggi è l’intera famiglia, in particolare i cinque figli: Isabella, Lucrezia, Piercarlo, Fabiana e Gianbattista. L’ultimo saluto si terrà domani, 15 novembre, a Palma di Maiorca, dove verranno celebrati i funerali.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium