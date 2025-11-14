Morte di Franco Orsi, svolta l'autopsia: effettuati i prelievi per gli esami istologici

È stata effettuata nel primo pomeriggio l'autosia sul corpo dello storico esponente politico Franco Orsi scomparso all'età di 59 anni.

Il medico legale Giulia Molinari ha svolto l'esame autoptico disposto dalla Procura di Savona, Pubblico Ministero Massimiliano Bolla, per fare luce sulle cause del decesso.

Secondo quanto dichiarato dall'Asl2 savonese risultava un accesso di Orsi al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di 8 giorni prima del decesso avvenuto nella sua abitazione di Sassello "in cui sono stati eseguiti gli accertamenti necessari per la sintomatologia presentata al momento dell'accesso. Rimaniamo comunque a disposizione delle autorità".

Durante l'autopsia sono stati inoltre effettuati i prelievi per gli esami istologici.

Dopo il rosario che è stato recitato ieri e al quale hanno partecipato molti esponenti politici e cittadini albisolesi, domani, sabato 15 novembre alle 10.00 sarà aperta la camera ardente.

Il funerale verrà celebrato sempre nella chiesa di Albisola Superiore si svolgerà nel pomeriggio di sabato alle 15.00.

LA VITA POLITICA E GLI INCARICHI DI FRANCO ORSI

Laureato in giurisprudenza, Orsi è stato infatti sindaco di Albisola Superiore per due mandati dal 2009 al 2019. Ma la sua esperienza da amministratore pubblico albisolese iniziò da giovanissimo: nel 18 anni infatti nel 1985 entrò a far parte del parlamentino albisolese fino al 1990 diventando uno dei più giovani consiglieri comunali eletti in Italia.

Poi in consiglio regionale fu eletto la prima volta nel 1995 ed era stato capogruppo di Forza Italia e vicepresidente della commissione Ambiente, territorio e trasporti. Fu vice presidente della Regione Liguria dal 2000 al 2005 e assessore alla pianificazione territoriale ed ambientale della giunta Biasotti.

A Genova come consigliere regionale rimase fino al 2008.

Dall'aprile dello stesso anno poi il grande salto con l'elezione a Senatore della Repubblica nelle file de "Il Popolo delle Libertà" fino al 2013. Fu membro e capogruppo della Commissione Ambiente e territorio, della commissione bicamerale sulla semplificazione legislativa, della Giunta per le elezioni e le autorizzazioni a procedere.

Come suo ultimo incarico politico era stato eletto a giugno consigliere comunale a Sassello ma un mese dopo aveva formalizzato le sue dimissioni.

Lo scorso fine agosto era stato poi nominato dal sindaco Maurizio Garbarini alla guida di Albisola Servizi come amministratore unico della società partecipata da lui creata. Era inoltre membro del consiglio amministrazione di Acque pubbliche savonesi Aps da aprile 2025 e nel recente passato, dal 2019 al 2022 è stato nel cda di Tpl Linea.

Dall'aprile del 2017 ha gestito l'azienda agricola Pianale a Sassello come amministratore unico ed era socio amministratore di Orsi S.r.l.s, una società di consulenza per realizzazione di progetti complessi e sdemanializzazioni.