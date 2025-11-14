Florovivaismo, il vicepresidente della Regione Alessandro Piana a Dubai per “My Plant & Garden Middle East”

Il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana interverrà domani, sabato 15 novembre, in qualità di relatore a My Plant & Garden Middle East, il nuovo appuntamento internazionale dedicato al florovivaismo in corso a Dubai fino al 17 novembre.

Domani alle ore 14.40 (le 11.40 ora italiana), Piana prenderà parte al panel “Reconnecting People with Nature from local to global”, portando l’esperienza di una Liguria che, con oltre 5.000 aziende attive, una produzione da 437 milioni di euro e un export superiore all’80%, si conferma tra i principali poli florovivaistici europei.

Lo scopo della missione a Dubai, alla quale partecipa anche l’agenzia regionale di promozione turistica In Liguria e il Distretto Florovivaistico ligure, è quella di sviluppare nuove collaborazioni e aprirsi a nuovi mercati internazionali come quello degli Emirati Arabi.