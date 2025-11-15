Savona e Albissola in lutto per la scomparsa del Tenente di Vascello Roberto Vivaldi

Savona e Albissola Marina in lutto per la scomparsa di Roberto Vivaldi all'età di 71 anni.

Diplomato all'istituto tecnico nautico Leon Pancaldo, Vivaldi aveva frequentato l’Accademia Navale di Livorno, ed era stato Tenente di Vascello della Marina Militare Italiana dall’ottobre del 1973 al giugno del 1986.

Aveva poi frequentato il corso di pilotaggio presso l’Aeronautica Militare Italiana, ricoprendo poi il ruolo di Comandante Istruttore Controllore per Alitalia dal giugno del 1986 al novembre del 2008 e Comandante Airbus Superjet International dal marzo del 2009 al dicembre del 2013.

E' stato socio dell'Anmi Savona e relatore in diversi convegni e conferenze.

"Appena arrivato a casa dalla 'pessima' trasferta romana, la telefonata che ti gela il sangue. Il socio Roberto Vivaldi classe 1954 di Albisola è partito per l’ultima missione. Ufficiale di complemento Pilota imbarco’ su Nave Audace durante il mio servizio di leva nel 1984. Alla fine degli anni 70 partecipò alla missione di salvataggio dei boat people vietnamiti nell’Oceano Pacifico su Nave Vittorio Veneto - il ricordo di Luca Ghersi - Terminato il servizio previsto e’ diventato Comandante dell’Alitalia dove ha concluso la sua carriera. Ciao Bistecchina ci mancheranno il tuo sorriso e le nostre chiaccherate. Buona navigazione nei mari celesti Marinaio. Alla sua splendida famiglia le più sentite condoglianze da parte dei Marinai Savonesi.

Diversi i messaggi di cordoglio sui social nei suoi confronti.