Cronaca | 16 novembre 2025, 16:33

Crolla un albero sulla SS582 a Zuccarello: strada riaperta

Sul posto sono intervenute la protezione civile, i vigili del fuoco, i carabinieri e Anas

AGGIORNAMENTO ORE 17.30: La strada è stata riaperta. "Ringraziamo I volontari Protezione civile di Zuccarello, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri intervenuti tempestivamente. Grazie al loro operato la strada 582 per Garessio è rimasta chiusa il minimo indispensabile" dicono dal comune di Zuccarello.

Crolla un albero sulla strada all'altezza di Zuccarello e scatta l'allarme.

La viabilità è rimasta interrotta per circa un'ora sulla SS582 al km 24+700.

Sul posto sono intervenute la protezione civile di Zuccarello, i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, i carabinieri impegnati a regolare il traffico e Anas.

