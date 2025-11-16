Crolla un albero sulla SS582 a Zuccarello: strada riaperta

AGGIORNAMENTO ORE 17.30: La strada è stata riaperta. "Ringraziamo I volontari Protezione civile di Zuccarello, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri intervenuti tempestivamente. Grazie al loro operato la strada 582 per Garessio è rimasta chiusa il minimo indispensabile" dicono dal comune di Zuccarello.

---

Crolla un albero sulla strada all'altezza di Zuccarello e scatta l'allarme.

La viabilità è rimasta interrotta per circa un'ora sulla SS582 al km 24+700.

Sul posto sono intervenute la protezione civile di Zuccarello, i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, i carabinieri impegnati a regolare il traffico e Anas.