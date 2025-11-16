Sardegna in Tavola: alla Pignatta Rossa due serate da tutto esaurito per i menù della chef Tiziana Piras

Boom di prenotazioni alla Trattoria Pignatta Rossa di Albissola Marina per le serate dedicate alla Sardegna: i posti disponibili per gli appuntamenti del 18 e 26 novembre 2025 sono già esauriti.

Il primo incontro sarà guidato da Claudio Porchia, giornalista ed esperto di gastronomia e storia dell’alimentazione, che accompagnerà i presenti in un percorso fatto di racconti, curiosità e tradizioni legate ai piatti e ai riti dell’isola.

Le serate della Pignatta Rossa non sono semplici cene a tema, ma veri viaggi sensoriali: un mix di convivialità, sapori autentici e narrazioni che trasformano ogni portata in un’esperienza di gusto e memoria. È questo il segreto del loro successo.

Sono intanto aperte le prenotazioni per l’ultimo appuntamento del ciclo, in programma giovedì 11 dicembre, dedicato al tema “Natale alla Savonese”. Una serata che rende omaggio alla cucina di casa e alle tradizioni locali, in un’atmosfera calda e festosa.

Il menù preparato dalla chef Tiziana Piras prevede un aperitivo con stuzzichini, un petto d’anatra affumicato con insalatina di carciofi, e come piatto principale la Minestra di Natale secondo l’antica ricetta savonese: brodo di cappone, trippa, salsiccia, cardo e natalini di pasta lunga. A chiudere, un tiramisù al chinotto di Savona, dolce tributo al territorio.

In abbinamento, i vini della Cantina Alice Bel Colle: Filarej bianco, Dolcetto d’Acqui e Alta Langa Spumante Brut DOC.

Costo della cena: 50 euro a persona, bevande e caffè Illy inclusi.

Per informazioni e prenotazioni: 349 5465722

La Pignatta Rossa – Via Italia 55, Albissola Marina (SV)