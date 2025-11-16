Crolla il muro di Villa Costabella sulla Sp 18 Alassio-Testico: nuovo semaforo per il transito in sicurezza

È crollato il muro di Villa Costabella lungo la Sp 18 Alassio–Testico.

La struttura, già al centro di una raccolta firme promossa dal consigliere regionale Jan Casella per chiederne la messa in sicurezza, era stata oggetto la scorsa primavera di interventi di taglio delle alberature.

Per garantire il transito in sicurezza, sarà installato provvisoriamente un nuovo semaforo che consentirà la circolazione a senso unico alternato. Si tratta del secondo impianto di regolazione del traffico posizionato oggi sulla stessa arteria: poche ore prima, infatti, una frana in direzione Moglio/Caso aveva imposto la chiusura temporanea del tratto, poi riaperto dopo le operazioni di pulizia e sgombero effettuate da Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale, Provincia e dalla ditta incaricata.