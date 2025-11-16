Processo per furti ai Girolamini di Napoli: esce definitivamente di scena don Sandro Marsano, ex segretario del vescovo di Albenga

L’ex segretario del vescovo di Albenga don Sandro Marsano, già parroco di Dolcedo e di Vessalico, sempre nell’Imperiese, esce definitivamente di scena dalla vicenda relativa scomparsa di duemila volumi dalla biblioteca dei Girolamini di Napoli, di cui era conservatore.

Per il principale imputato, Massimo Marino De Caro, ex direttore della famosa Biblioteca (in primo grado condannato a 5 anni e 3 mesi), la pena è stata ridotta a 3 anni e 9 mesi che si aggiungono ai 7 anni incassati con il rito abbreviato. Pene ridotte anche per Mirko Camuri (da 5 anni e 8 mesi a 6 mesi); per Stefano Ceccantoni (da 2 anni e 6 mesi a 2 anni); per Luca Cableri, (da 4 anni e 6 mesi a 3 anni); per Maurizio Bifolco (da 5 anni e 6 mesi a 4 anni e 9 mesi) e Stephane Delsalle (da 4 anni in primo grado a 3 anni).