Processo per furti ai Girolamini di Napoli: esce definitivamente di scena don Sandro Marsano, ex segretario del vescovo di Albenga

L’ex segretario del vescovo di Albenga don Sandro Marsano, già parroco di Dolcedo e di Vessalico, sempre nell’Imperiese, esce definitivamente di scena dalla vicenda relativa scomparsa di duemila volumi dalla biblioteca dei Girolamini di Napoli, di cui era conservatore.
Pene ridotte in appello nei confronti dei sei imputati, condannati in primo grado al processo sull'ingente furto dei preziosi volumi. Sulla decisione dei giudici ha influito la prescrizione dei alcuni reati.
Per il principale imputato, Massimo Marino De Caro, ex direttore della famosa Biblioteca (in primo grado condannato a 5 anni e 3 mesi), la pena è stata ridotta a 3 anni e 9 mesi che si aggiungono ai 7 anni incassati con il rito abbreviato. Pene ridotte anche per Mirko Camuri (da 5 anni e 8 mesi a 6 mesi); per Stefano Ceccantoni (da 2 anni e 6 mesi a 2 anni); per Luca Cableri, (da 4 anni e 6 mesi a 3 anni); per Maurizio Bifolco (da 5 anni e 6 mesi a 4 anni e 9 mesi) e Stephane Delsalle (da 4 anni in primo grado a 3 anni).
Per Viktorya Pavloskiy, Lorena Paola Weigant , Alejandro Cabello e Federico Roncoletta, tutti assolti in primo grado, il ricorso dell Procura è stato giudicato inammissibile dai giudici perché depositato fuori tempo massimo.
Come detto esce poi definitivamente dal processo don Sandro Marsano, Preposito della Congregazione dell'Oratorio, difeso dagli avvocati Manlio Pennino e Bruno Von Arx, già assolto da tutte le accuse in primo grado.