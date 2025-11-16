 / Cronaca

Cronaca | 16 novembre 2025, 17:40

Savona, lutto per la scomparsa dell'ex assessore Franco Pastorino

Militante ed ex dirigente provinciale del PCI, era iscritto alla sezione Anpi di Spotorno

E' scomparso, assistito amorevolmente dalla moglie Rosanna e dalla figlia Milvia, Franco Pastorino, militante del PCI, antifascista iscritto alla Sezione ANPI di Spotorno. 

Per molti anni, dirigente provinciale del PCI savonese e Assessore nel Comune di Savona. 

"Ha sempre svolto i suoi incarichi con dedizione e senso di responsabilità anche in momenti molto difficili sia nella realtà savonese che in quella nazionale. A Rosanna e a Milvia l'affettuosa partecipazione dell'ANPI Provinciale di Savona e della Sezione ANPI di Spotorno" dice Franco Astengo.

Redazione

