Savona, lutto per la scomparsa dell'ex assessore Franco Pastorino

E' scomparso, assistito amorevolmente dalla moglie Rosanna e dalla figlia Milvia, Franco Pastorino, militante del PCI, antifascista iscritto alla Sezione ANPI di Spotorno.

Per molti anni, dirigente provinciale del PCI savonese e Assessore nel Comune di Savona.

"Ha sempre svolto i suoi incarichi con dedizione e senso di responsabilità anche in momenti molto difficili sia nella realtà savonese che in quella nazionale. A Rosanna e a Milvia l'affettuosa partecipazione dell'ANPI Provinciale di Savona e della Sezione ANPI di Spotorno" dice Franco Astengo.