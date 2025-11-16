Rete Savona per Gaza: martedì 18 novembre incontro alla SMS Generale di Via San Lorenzo

Si terrà martedì 18 novembre, presso la SMS Generale di Via San Lorenzo a Savona, alle ore 21, la prossima riunione indetta da Rete Savona per Gaza, un gruppo spontaneo di cittadine e cittadini, "nato con l’intento - fanno sapere i diretti interessati - di essere un contenitore, un raccoglitore e un’agenda di tutte le iniziative promosse da numerose realtà impegnate per Gaza nel territorio savonese".

Durante l’incontro di martedì prossimo ci sarà uno spazio dedicato a ciascuna realtà per presentare le proprie attività e iniziative dedicate a Gaza, confrontarsi e condividere nuove idee.

"Di fronte a un impegno costante, puntuale e talvolta decennale di molte associazioni e gruppi attivi sul territorio sul tema della Palestina, sentiamo l’esigenza di creare un contenitore che esponga e promuova le numerose e virtuose iniziative, coinvolgendo queste realtà che sono già punti di riferimento territoriali, senza far perdere loro le singole identità - spiegano da Rete Savona per Gaza - Abbiamo voluto fortemente inserire la parola 'rete' per riconoscerci in questo percorso inclusivo, al fine di non disperdere le energie, forti del fatto che il risultato ottenuto sarà sempre maggiore della somma dei singoli contributi".