Scomparsa di Franco Pastorino, l'Anpi provinciale: "Lascia un grande vuoto"

Anche il Comitato Provinciale Anpi di Savona si unisce al cordoglio per la scomparsa di Franco Pastorino, militante del PCI, antifascista iscritto alla Sezione ANPI di Spotorno all'età di 91 anni. Per molti anni è stato dirigente provinciale del PCI savonese e Assessore nel Comune di Savona.

"Il Comitato Provinciale Anpi di Savona partecipa con dolore alla perdita di Franco Pastorino, militante del PCI, antifascista iscritto alla Sezione ANPI di Spotorno, dirigente provinciale del PCI savonese e Assessore nel Comune di Savona - si legge in una nota - Ha sempre svolto i suoi incarichi con dedizione e senso di responsabilità anche in momenti molto difficili sia nella realtà savonese che in quella nazionale, lascia un grande vuoto nel suo paese d’origine, in tutta la provincia savonese, in tutta la comunità antifascista".

"Alla moglie Rosanna e alla figlia Milvia l'affettuosa partecipazione dell'ANPI Provinciale di Savona e della Sezione ANPI di Spotorno", concludono dal Comitato Provinciale Anpi, guidato dalla presidente Francesca Agostini.