Savona, due incontri d’autore alla Feltrinelli: settimana con Laura Formenti e il trio Molteni–Amodio–Prudente

Settimana ricca di appuntamenti culturali alla libreria Feltrinelli di Savona, con due presentazioni che porteranno sotto la Torretta altrettanti protagonisti della scena letteraria e musicale italiana.

Il primo incontro è in programma martedì 18 novembre, alle 18.30, con Laura Formenti, tra le stand up comedian più note in Italia, pronta a presentare il suo nuovo libro “L’umorismo non salverà il mondo”.

Nel volume, l’autrice esplora il potere trasformativo della risata. «Immagina di avere una bacchetta magica che ti permetta di risolvere conflitti, conquistare cuori, crescere figli che ti adorano, brillare sui social e far ridere tutti, incluso il tuo capo. Questa bacchetta è l’umorismo!» si legge nella presentazione del libro. Formenti mostra come l’ironia e la comicità possano essere strumenti concreti per affrontare la quotidianità, superare imbarazzi, gestire le relazioni e ritrovare fiducia in sé stessi, grazie a consigli pratici ed esempi tratti dalla vita reale.

Volto noto del pubblico teatrale e televisivo, finalista a Italia’s Got Talent con il monologo divenuto cult “Essere un uomo”, Formenti è anche vincitrice del premio Paolo Villaggio e conduce il podcast Humor Nero.

Il secondo appuntamento sarà venerdì 21 novembre alle 18.30, quando Ferdinando Molteni e Alfonso Amodio presenteranno, insieme all’ospite d’eccezione Oscar Prudente, il libro “Pensieri stupendi” (Coniglio Editore).

L’opera ripercorre la lunga carriera di Prudente, figura centrale della musica italiana che nel 2024 ha festeggiato gli ottant’anni. Autore di brani entrati nella storia – da Jesahel dei Delirium a Pensiero stupendo per Patty Pravo, fino alle collaborazioni con De André, Fossati, Lauzi, Tenco, Mogol, Battisti e molti altri – Prudente racconta, in una lunga conversazione, aneddoti e momenti significativi di oltre mezzo secolo di canzone d’autore.