Albissola, il consigliere Andrea Scotto si dimette: gli subentrerà Marco Parodi

Andrea Scotto si è dimesso da consigliere comunale di Albissola Marina.

La decisione, che verrà ratificata con l'atto di surroga nel prossimo consiglio comunale di giovedì 20 novembre, è stata presa per motivi lavorativi.

A subentrargli il primo dei non eletti alle ultime elezioni Marco Parodi che aveva raccolto 79 preferenze.

In consiglio comunale nella maggioranza di "Albissola del fare" oltre a Parodi rimangono il presidente Luca Bricco, Lara Dellepiane, Annamaria Pomarici, Enrico Schelotto.

Durante la seduta del parlamentino albissolese verrà nominato anche il nuovo vicepresidente del consiglio comunale per sostituire proprio Scotto.

In minoranza presenti sempre Roberto Giallombardo di "Vince Albissola", e il gruppo "Tradizione e Futuro" con il capogruppo Giovanni Siri, Michela Moretti Girardengo e Deborah Borghi.