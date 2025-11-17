Albenga, i Lions celebrano 56 anni di attività e chiudono la settimana con il successo della Colletta Alimentare

Settimana densa di significato per il Lions Club Albenga Host, culminata con l’ottimo risultato ottenuto alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Solo pochi giorni prima il club aveva celebrato il 56esimo anniversario della consegna della Charter, ricorrenza che ne ricorda la fondazione: un unicum nel panorama internazionale, con Lions e Leo Club nati contestualmente.

Alla serata erano presenti il Presidente di Zona Luca Russo, il Primo Vice Governatore Nicoletta Nati, il Governatore Mauro Imbrenda e il Presidente Distrettuale Leo Leonardo Fasciana, in visita amministrativa. Interventi molto apprezzati dai soci, che hanno ribadito il valore del servizio e della continuità associativa.

Il presidente del club, Stefano Siniscalchi, ha ringraziato i presenti per l’impegno costante: «Le nostre iniziative – ha sottolineato – sono frutto della dedizione, della competenza e dello spirito di servizio che permettono da 56 anni al club di essere un punto di riferimento per il territorio».

Siniscalchi ha poi invitato il Past Governatore distrettuale Franco Maria Zunino, socio sin dal 1969, a ripercorrere la storia del club per celebrarne le radici e guardare con entusiasmo al futuro, rafforzando amicizia e operatività.

Futuro che passa anche dalla collaborazione con il Leo Club Albenga. La presidente Leo, Rebecca Pignataro, ha espresso la volontà di coinvolgere nuovi giovani, ricordando il naturale ricambio che avviene quando i soci superano i 30 anni. L’obiettivo è aprire le porte a studenti e ragazzi desiderosi di mettersi alla prova con attività di servizio e iniziative per la comunità.