Carcare sostiene le famiglie in difficoltà: contributi fino a 400 euro per il pagamento delle utenze domestiche

Il Comune di Carcare ha approvato un intervento straordinario a favore dei nuclei familiari residenti con attestazione ISEE non superiore a 12.000 euro, finalizzato all’abbattimento dei costi delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas).

"In un momento storico in cui una famiglia su tre in Italia fatica a pagare le bollette, è fondamentale che le istituzioni facciano la loro parte – dichiara il Sindaco Rodolfo Mirri. – Con questo intervento vogliamo dimostrare vicinanza concreta ai cittadini che si trovano in maggiore difficoltà, offrendo un aiuto tangibile per affrontare le spese essenziali".

L’Assessore alle Politiche Sociali Simone Ziglioli aggiunge: "Gli aumenti costanti dei costi dell’energia e del riscaldamento stanno colpendo duramente molte famiglie. Abbiamo quindi ritenuto necessario definire una misura che potesse dare un sostegno reale e immediato alle fasce più fragili della popolazione. Il nostro obiettivo è non lasciare indietro nessuno".

Il contributo economico massimo previsto è pari a 400 euro per nucleo familiare, cumulabile con altre agevolazioni. Nel caso in cui il fabbisogno complessivo degli aventi diritto superi le risorse disponibili, l’importo sarà ridotto proporzionalmente, così da garantire il beneficio a tutti gli aventi diritto.

Le domande, complete in tutte le loro parti e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate entro le ore 24:00 di venerdì 5 dicembre 2025.

La consegna può avvenire a mano presso i seguenti uffici: l’Ufficio Protocollo in Piazza Caravadossi 26, aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:15; oppure l’Ufficio Servizi Sociali, situato nell’edificio comunale (ingresso lato Posta) in via Brigate Partigiane 2, aperto il lunedì e il mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:15.

In alternativa, le domande possono essere inviate tramite raccomandata al Comune di Carcare, Piazza Caravadossi 26 – 17043 Carcare (SV), oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo@comunecarcarecert.it.