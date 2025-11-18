A poche ore dalla scomparsa di Franco Orsi insulti no vax ed emoticon di bare: ferocia social

Mentre la comunità politica e civile savonese si stringeva attorno alla famiglia di Franco Orsi, scomparso prematuramente a 59 anni, sui canali social si è registrata nelle stesse ore una controversa attività digitale che ha interessato i profili personali dell'ex senatore e sindaco.

Alla notizia della scomparsa, avvenuta il 12 novembre scorso, subito alcuni utenti hanno individuato e commentato gli ultimi post pubblicati da Orsi, con frasi no vax. I commentatori hanno riportato un aggiornamento del 20 dicembre 2021, in cui l'ex vicepresidente della Regione Liguria comunicava l’avvenuta ricezione della terza dose del vaccino anti-Covid. A quasi quattro anni di distanza da quella pubblicazione, la bacheca è stata raggiunta da decine di messaggi che collegano il decesso alla profilassi vaccinale, con toni aspri, sarcastici o velenosi. Altrettanti interventi da sciacallaggio della rete sono apparsi sotto la notizia riportata dai media nei rispettivi canali social.

"Chissà se il green pass ti serve ora..." scrive un utente, mentre un altro domanda: "Il 5G prende anche dove sei andato?!?". Non mancano le sentenze prive di condizionale, come quella di chi afferma che Orsi "è morto proprio perché ha SBAGLIATO a vaccinarsi", o chi si limita a digitare la parola "KARMA".

Il tenore degli interventi spazia dalle insinuazioni sulle cause della morte – "Indagate, indagate..." – fino a giudizi politici retrospettivi che legano le scelte sanitarie dell'epoca a ideologie totalitarie: "Valeva la pena essere nazisti? Boh...". A corredo di molti messaggi, compaiono sequenze di emoticon raffiguranti siringhe, teschi e bare. Una ridda di contenuti no vax che, al posto delle argomentazioni, si sfoga in strali cinici verso la memoria del defunto, la cui notizia della morte improvvisa ha diffuso nel Savonese e in Liguria un ampio sentimento di cordiglio e commozione.