Nuova operazione della Polizia in via Carloforte: una persona identificata e allontanata

Nuovo intervento del Commissariato di Polizia di Alassio nelle palazzine abbandonate di via Carloforte, ad Albenga, al centro da tempo delle segnalazioni dei residenti.

Durante l’ispezione è stata rintracciata una persona senza fissa dimora, identificata e allontanata dai locali che occupava abusivamente. All’interno, sono stati trovati segni evidenti di bivacco. Dopo i controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine, gli operai del Comune di Albenga hanno poi murato due accessi irregolari scoperti nell’operazione condotta la settimana scorsa.

All’operazione hanno partecipato, in assetto interforze, il Commissariato di Alassio, la squadra amministrativa della Questura di Savona, il Reparto Prevenzione Crimini di Genova, la Polizia Locale e due militari della Guardia di Finanza di Albenga.

I controlli, disposti dalla Prefettura di Savona, rientrano nel programma periodico di prevenzione e sicurezza avviato nei tavoli prefettizi.